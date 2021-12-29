Хулигана, напавшего на автобус в Петроградском районе, арестовали на трое суток

Злоумышленник признал частично вину. Но не считает себя зачинщиком конфликта.

Мужчину, напавшего с битой на автобус в Петроградском районе, задержали. По словам подозреваемого, он мстил водителю общественного транспорта за то, что тот его подрезал. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Дебошир лишь частично признал вину. Он признался, что плюнул на водителя. Но отметил, что боковое зеркало не разбивал. Правонарушитель заявил, что конфликт начал его оппонент. По словам злоумышленника, водитель автобуса подрезал "Мерседес". Известно, что Петроградский районный суд арестовал хулигана на 3 дня.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Московском проспекте мужчину пырнули ножом и оставили на остановке. В личных вещах был найден паспорт на 31-летнего Николая.

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