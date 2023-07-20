Мужчина ударил бутылкой посетительницу клуба в Барнауле из-за отказа в интимной близости

Друзья девушки поймали обидчика на улице: он заявил, что нанёс увечья "просто так".

В одном из клубов Барнаула произошло нападение на женщину. Незнакомец пробил девушке голову стеклянной бутылкой. О произошедшем пострадавшая рассказала телеканалу "360".

Пострадавшая рассказала, что пришла в заведение для отдыха в караоке с друзьями. К одной из её приятельниц начал приставать посетитель, желающий провести время в интимной обстановке. После отказа он начал проявлять агрессию.

Он зашел в помещение, где мы находились, и со всего размаху ударил бутылкой меня по голове. В этот момент я не сразу поняла, что произошло. Даже сначала подумала, что-то упало. После этого я спряталась за мою подругу. Собеседница телеканала "360"

Друзья девушки поймали обидчика на улице: он заявил, что нанёс увечья "просто так". Дебошира задержали прибывшие сотрудники полиции, ему грозит уголовное дело. Пострадавшая находится под наблюдением врачей.

Ранее мы сообщили о том, что дерево упало на автомобили в Москве.

Видео: теленкал "360"