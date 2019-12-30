Нападающий петербургского СКА Иван Морозов стал лучшим новичком в КХЛ

Информация о лучших игроках января в четырех номинациях размещена на официальном сайте КХЛ.
Вместе со СКА Иван Морозов одержал за январь текущего года семь побед в восьми играх. Кроме того, форвард забросил четыре шайбы и сделал две голевые передачи. Каждый из матчей января он завершал с положительным или нейтральным показателем полезности. Общий показатель игрока — +6.
Напомним, что первую шайбу в КХЛ Морозов забросил в игре с казахстанским "Барысом" 23 января, а уже 28 января в игре с "Динамо".
Ранее мы сообщили, что СКА прервал победную серию "Авангарда".
Фото: ВКонтакте
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