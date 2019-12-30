  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нападающий петербургского СКА Иван Морозов стал лучшим новичком в КХЛ
Сегодня, 15:55
69
arteliseev

Нападающий петербургского СКА Иван Морозов стал лучшим новичком в КХЛ

0 0

Хоккеисту всего 19 лет.

Информация о лучших игроках января в четырех номинациях размещена на официальном сайте КХЛ.

Вместе со СКА Иван Морозов одержал за январь текущего года семь побед в восьми играх. ​​​​​Кроме того, форвард забросил четыре шайбы и сделал две голевые передачи. Каждый из матчей января он завершал с положительным или нейтральным показателем полезности. Общий показатель игрока  — +6.

Напомним, что первую шайбу в КХЛ Морозов забросил в игре с казахстанским "Барысом" 23 января, а уже 28 января в игре с "Динамо". 

Ранее мы сообщили, что СКА прервал победную серию "Авангарда".

Фото: ВКонтакте

Теги: кхл, морозов, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии