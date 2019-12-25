Нападающий киевского "Динамо" Бенито заявил, что его клуб сильнее "Зенита"

Футболист ранее выступал за Тамбов в Российской премьер-лиге.

Нигерийский форвард киевского "Динамо" Олабиран Блессинг Муйива, известный как Бенито, сравнил клубы из России и Украины.

"Считаю ли я, что "Динамо" и "Шахтер" сильнее, чем "Зенит", "Спартак" и ЦСКА? Думаю, да. Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов в чемпионате России. "Зениту" даже забивал в выездном матче. Я могу сказать, что "Динамо" точно сильнее "Зенита" - приводит слова Бенито портал SportArena.com.

Напомним, Бенито выступал за "Тамбов" с 2018 по 2019 года. Он провел за клуб 33 матча и забил три гола. В январе 2020 года форвард перешел в киевское "Динамо" на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что президент "Урала" Григорий Иванов предложил обнулить сезон в Российской премьер-лиге.

Фото: VK / @fctambov68