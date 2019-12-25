Нападающий "Зенита" Сердар Азмун назвал Александра Кокорина "старшим братом"

Ему жаль, что сейчас игрок выступает в "Сочи".

Форвард "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун в прямом эфире в Instagram с журналисткой Марией Командной поделился мнением о нападающем "Сочи" Александре Кокорине.

"Александр Кокорин - очень хороший человек, он мне как старший брат. Надеюсь, он будет хорошо играть за "Сочи". Это топ-игрок, и он точно сможет вернуться в сборную России. Жаль, что Кокорин сейчас не играет в "Зените", - сказал Азмун.

Александр Кокорин был арендован "Сочи" до конца нынешнего сезона в РПЛ. Права на игрока принадлежат "Зениту". Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом. В составе "Сочи" нападающий провел четыре матча и забил три гола.

Ранее Александр Кокорин поделился мнением о переносе Евро-2020 на следующий год.

Фото: fc-zenit.ru