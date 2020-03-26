Нападающий "Сочи" Александр Кокорин поделился мнением о переносе Евро-2020

Также игрок отреагировал на слова Станислава Черчесова о шансах вернуться в сборную России.

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал о том, как относится к решению УЕФА перенести чемпионат Европы на лето 2021 года в связи с эпидемией коронавируса.

"В любом случае для меня это большой плюс. У меня будет еще много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму. Что касается последних слов Станислава Черчесова - он все по делу сказал. Если я буду нужен, буду в хорошей форме - тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной", - сказал Кокорин в интервью официальному сайту Российской премьер-лиги.

Напомним, в последний раз Александр Кокорин играл за сборную России в ноябре 2017 года, в товарищеской игре против сборной Испании (3:3 - прим.). Всего в составе национальной команды форвард провел 48 матчей и забил 12 голов. В нынешнем сезоне чемпионата России игрок "Зенита" выступает за "Сочи" на правах аренды.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы Александра Кокорина на возвращение в команду.

Видео: YouTube / FabricioMalaquias Comps