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Нападающий "Зенита" Малком забил гол ударом через себя на тренировке сборной Бразилии

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Футболист был приглашен в национальную команду для участия в товарищеских матчах.

Нападающий "Зенита" Малком забил гол ударом через себя на тренировке сборной Бразилии по футболу.

26-летний игрок получил передачу от форварда мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, принял мяч на грудь, а затем пробил ножницами по воротам. Малком был приглашен в национальную команду для участия в товарищеских матчах. 17 июня Бразилия сыграет против Гвинеи, 20 июня команда проведет матч с Сенегалом.

Ранее "Ливерпуль" объявил о трансфере Алексиса Мак Аллистера.

Видео: Telegram / Мир Российская Премьер-Лига

Теги: малком, сборная бразилии по футболу, тренировка, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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