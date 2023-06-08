"Ливерпуль" объявил о трансфере Алексиса Мак Аллистера

По слухам, трансфер аргентинца оценивается в 40 млн евро.

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Алексис Мак Аллистер перешел из "Брайтона" в "Ливерпуль". Об этом сообщили в пресс-службе английского клуба.

24-летний игрок успешно прошел медобследование и заключил условия долгосрочного контракта. По слухам, "Брайтон" получил за переход аргентинца 40 млн евро. Подробности сделки не сообщаются.

Алексис Мак Аллистер играл в "Брайтоне" с 2019 года. По итогам прошлого сезона полузащитник помог своей команде занять шестое место в чемпионате Англии и выйти в Лигу Европы. В прошлом сезоне игрок провел 40 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

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Видео: YouTube / Liverpool FC