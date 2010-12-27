Футболист "Зенита" Дриусси стал отцом

"Зенит" поздравляет Себастьяна Дриусси с рождением дочери!

У игрока сине-бело-голубых пополнение в семье. Теперь у него есть дочь Франческа. Об этом в Twitter сообщил ФК "Зенит".

"Зенит" поздравляет Себастьяна Дриусси с рождением дочери! Сегодня нападающий сине-бело-голубых стал отцом. Себастьян и его девушка Ванесса назвали девочку Франческой. Желаем новорожденной и ее маме отличного самочувствия и хорошего настроения! ФК "Зенит"

Сам футболист сказал, что он самый счастливый человек и ему просто повезло с Ванессой, ведь благодаря ей все изменилось.

Себастьян Дриусси играет в "Зените" с лета 2017 года. За 43 матча он забил шесть голов.

Ранее "Зенит" попросил Басту спеть на открытии матча в Ростове.

Фото: ФК "Зенит"/ Твиттер