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Нападающий "Краснодара" Игнатьев стал игроком "Рубина"
Сегодня, 14:01
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lesjasap

Нападающий "Краснодара" Игнатьев стал игроком "Рубина"

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До будет выступать за Казань до середины 2024 года.

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев стал игроком "Рубина". Об этом сообщили в пресс-службе казанского футбольного клуба в Twitter. Молодой спортсмен получил контракт, рассчитанный до 30 мая 2024 года

Трансфер в отношении 20-летнего игрока вступит в силу со 2 января 2020 года. Напомним, что Игнатьев в текущем футбольном сезоне забил пять мячей в 20 играх.В общей сложности форвард выступил за главную команду "Краснодара" в 54 матчах. В них спортсмен отличился 17 забитыми голами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года.

Фото: Twitter/Рубин
 

Теги: иван игнатьев, казань, краснодар, рубин
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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