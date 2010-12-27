Нападающий "Краснодара" Игнатьев стал игроком "Рубина"

До будет выступать за Казань до середины 2024 года.

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев стал игроком "Рубина". Об этом сообщили в пресс-службе казанского футбольного клуба в Twitter. Молодой спортсмен получил контракт, рассчитанный до 30 мая 2024 года

Трансфер в отношении 20-летнего игрока вступит в силу со 2 января 2020 года. Напомним, что Игнатьев в текущем футбольном сезоне забил пять мячей в 20 играх.В общей сложности форвард выступил за главную команду "Краснодара" в 54 матчах. В них спортсмен отличился 17 забитыми голами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года.

Фото: Twitter/Рубин

