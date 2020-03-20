Нападающий "Краснодара" Ари поделился мнением о русских девушках

Игрок считает, что все зависит от количества денег.

Нападающий "Краснодара" Ари в интервью бразильскому журналисту Брайану Сантосу на его YouTube-канале рассказал о жизни в России, а также поделился мнением о местных девушках.

"Правда ли, что в России девушки делают все для тебя? Тут имеет значение, сколько у тебя денег. В ночном клубе ты хорошо одет, рядом стоит шампанское и девушки сами падают тебе в объятия. Не обязательно говорить на одном языке, особенно в Москве. Но в России полно хороших женщин с большим сердцем, и они не одобряют поведения других девушек. На дискотеке или шопинге не встретишь того, на ком хочется жениться. В Краснодаре стало получше, поспокойнее. А в Москве я встретил девушку, на которой женился" - сказал Ари.

Напомним, Ари выступает в Российской Премьер-лиге с 2010 года. Форвард отыграл три сезона в московском "Спартаке", после чего перешел в "Краснодар". Зимой 2017 года Ари вернулся в Москву, подписав контракт с "Локомотивом". По окончании сезона 2017/18 игрок вернулся "Краснодар".

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Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига