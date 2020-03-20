Защитник "Сочи" Адиль Рами недоволен тем, что в городе не сдерживают распространение коронавируса

Игрок не может вернуться во Францию и вынужден остаться в России.

Французский защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в России.

"Хорошо, что я послушал врачей и задумался заранее о мерах предосторожности. В Сочи не сдерживают распространение коронавируса, хотя у нас были указания от клуба избегать мест с большим количеством людей. Проблема заключается в том, что сейчас сложно вернуться во Францию. У меня есть контракт с "Сочи". Я боюсь, что не смогу снова выйти на поле. Очень скучаю по своим детям, но наберусь терпения и посмотрю, что будет дальше" - приводит слова Реми французское издание RMC Sport.

Адиль Рами перешел в "Сочи" из турецкого "Фенербахче" в феврале 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ защитник еще ни разу не выходил на поле из-за травмы колена.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. Однако президент РПЛ Сергей Прядкин рассматривает вариант продолжить сезон не раньше мая.

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Видео: YouTube / OM, Sochi Football Club, L"ÉQUIPE, Sochi Football Club, Siyah Makam