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Нападавших с ножом на водителей такси отправили в колонию на семь лет
Сегодня, 18:37
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smirenny

Нападавших с ножом на водителей такси отправили в колонию на семь лет

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Преступники напали на четверых водителей.

Прокуратура Невского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которых обвиняют в серии разбойных нападений на водителей такси, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Установлено, что 23 марта 2019 года двое преступников, находясь в припаркованном автомобиле, приставили к горлу водителя нож и похитили личные вещи на сумму 88 тысяч рублей. Помимо этого было совершено еще три подобных преступления, общий ущерб которых составил более 150 тысяч рублей. 

Злоумышленников признали виновными в преступлениях. Суд назначил наказания в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, центр СПИД в Петербурге отделался замечанием по "ковидным" нарушениям.

Фото: pixabay

Теги: кража, нападение с ножом, судебное разбирательство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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