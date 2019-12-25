Нападавших с ножом на водителей такси отправили в колонию на семь лет

Преступники напали на четверых водителей.

Прокуратура Невского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которых обвиняют в серии разбойных нападений на водителей такси, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 23 марта 2019 года двое преступников, находясь в припаркованном автомобиле, приставили к горлу водителя нож и похитили личные вещи на сумму 88 тысяч рублей. Помимо этого было совершено еще три подобных преступления, общий ущерб которых составил более 150 тысяч рублей.

Злоумышленников признали виновными в преступлениях. Суд назначил наказания в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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