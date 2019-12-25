Центр СПИД в Петербурге отделался замечанием по "ковидным" нарушениям

Проверки Центра начались с заболевшего коронавирусом пациента.

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, вменяемого петербургскому Центру СПИД. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в отношении медицинского учреждения было возбуждено дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Все началось с того, что у одного из пациентов Центра нашли коронавирус. В акте расследования, последовавшим после известия о болезни пациента, отмечается, что в Центре не контролировали использование СИЗ персоналом – один из сотрудников был без перчаток. Кроме того, два выявленных случая инфекционных заболеваний, в том числе вызванные коронавирусом, не внесли в журнал учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний. Также проверка обнаружила, что с двух инфекционных отделениях чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы класса В собирали в белые мешки, предназначенных для безопасных отходов.

Суд прекратил производство по делу за малозначительностью, руководству Центра объявили устное замечание.

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Фото: Центр СПИД