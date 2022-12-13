Наместник Киево-Печерской лавры Павел обратился к Зеленскому в связи с выселением монахов

Каноническая церковь обратилась к украинским властям с предупреждением.

Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской Лавры. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал местный наместник, митрополит Павел (Лебедь). В местных СМИ уточнили, что днем 29 марта верующие канонической церкви приняли решение ночевать в данном здании, так как они опасаются захвата монастыря киевским режимом.

Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Горе вам. Бойтесь! наместник Павел

Напомним, что руководитель раскольнической Православной церкви Украины (митрополит Епифаний) ранее назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Далее тот обратился к священнослужителям УПЦ с призывом перейти в раскольническую ПЦУ. В качестве ответа каноническая церковь объявила о том, что запрещает служение насельника Киево-Печерской лавры Авраамия.

Совфед призвал парламенты мира потребовать от Киева прекращения дискриминации верующих.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье