Совфед призвал парламенты мира потребовать от Киева прекращения дискриминации верующих

Парламентарии призвали коллег по всему миру призвать Киев отказаться от политики религиозного притеснения граждан.

Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду 29 марта официальное заявление в связи с нарушениями прав верующих на территории Украины. Представители России призвали международные парламенты стран и прочие парламентские структуры потребовать от киевского режима прекратить дискриминацию граждан по религиозному признаку и остановить надругательство над священными объектами. Члены верхней палаты российского парламента добавили, что выявлены факты грубейшего нарушения прав человека в отношении верующего населения. Речь идет о последствиях проводимых украинскими властями репрессий и политики религиозной нетерпимости.

СФ призывает занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева возвращения Украины к соблюдению своих международных обязательств, прекращения политики дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями. текст документа

В России полагают, что сейчас Киев пытается навязать народу страны в качестве официальной церкви созданную при поддержке коллективного Запада околополитическую структуру, именующую себя "Православная церковь Украины". Однако на самом деле каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подвергается гонениям. Чиновники лишают священнослужителей гражданства, ликвидируют общины, закрывают храмы. Одним из таких примеров является ситуация с Киево-Печерском лаврой, а также надругательство над священной для мусульман книгой - Кораном.

Матвиенко: необходимо скорректировать закон о молодежной политике.

Фото и видео: Совет Федерации