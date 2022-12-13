В Ленобласти намечается богатый урожай черники

В Ленинградской области намечается богатый урожай черники. Черничник во Всеволожском районе проверил автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.
Ягода обильно цветёт! В этом году намечается богатый урожай этой одной из самых популярных ягод нашего региона! Так что готовьте ведра!!!
Павел Глазков, биолог
При этом биолог отметил, что из-за снежной зимы в лесу сейчас много комаров. Также обильному цветению черники рады медведи. Ягоды черники для них – очень ценный корм.
Ранее биолог Глазков рассказал, как отпугнуть комаров в квартире.
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Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков
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