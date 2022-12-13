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В Ленобласти намечается богатый урожай черники
Сегодня, 10:37
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В Ленобласти намечается богатый урожай черники

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Ягода уже обильно цветёт.

В Ленинградской области намечается богатый урожай черники. Черничник во Всеволожском районе проверил автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Ягода обильно цветёт! В этом году намечается богатый урожай этой одной из самых популярных ягод нашего региона! Так что готовьте ведра!!! 

Павел Глазков, биолог

При этом биолог отметил, что из-за снежной зимы в лесу сейчас много комаров. Также обильному цветению черники рады медведи. Ягоды черники для них – очень ценный корм.

Ранее биолог Глазков рассказал, как отпугнуть комаров в квартире.

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Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: лес, черника
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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