Налоговые поступления за первое полугодие выросли на 4%

Даниил Егоров рассказал о статистических данных по работе ФНС за полгода.

Налоговые поступления в российский государственный бюджет за первое полугодие 2023 года составили 21,7 трлн рублей. Этот показатель на 740 миллиардов рублей превышает тот уровень, который фиксировался в стране за аналогичный период в прошлом году. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным сделал руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров.

У нас за полгода в целом в бюджетную систему поступило 21 трлн 700 млрд рублей. Это плюс 4%, в реальных цифрах - это более 740 млрд рублей. Ненефтегазовые доходы за полугодие выросли на 7%. Даниил Егоров, глава ФНС России

Эксперт пояснил, что рост ненефтегазовыех доходов составил один триллион рублей или плюс семь процентов к прошлогоднему показателю за аналогичный период. Дополнительно в стране увеличивается налог на добавленную стоимость - 12%, налог на прибыль - 5%, растет НДФЛ, страховые взносы. Даниил Егоров заметил, что в общей сложности рост внебюджетной системы составляет порядка 11 процентов.

В новых регионах появилась сеть налоговых органов.

Фото и видео: Правительство России