В новых регионах появилась сеть налоговых органов

Даниил Егоров рассказал о работе в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье.

Сеть налоговых органов развернута на территории всех новых российских регионах (Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик). Соответствующее заявление в ходе выступления на рабочей встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным сделал руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Чиновник пояснил, что профильному ведомству было важно не просто обеспечить налогообложение для населения, а предоставить людям инфраструктуру, дать доступ к государственным сервисам и мерам поддержки.

Сеть налоговых органов развернута во всех новых регионах. У нас открыто более 60 офисов: как управление, так и инспекции, где можно осуществить все юридически значимые действия, а также получить все необходимые услуги. Даниил Егоров, глава ФНС РФ

Эксперт напомнил, что с июля 2023 года внедрены нормы, которые позволят включаться в реестр малого предпринимательства, несмотря на показатели прошлого года. Даниил Егоров уточнил,что все специальные налоговые режимы в новых регионах уже работают, внедрены исключения, которые необходимы на переходный период. Дополнительно функционирует в регионах особая экономическая зона, которая позволяет местным предприятиям максимально быстро и эффективно развиваться.

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Фото и видео: Правительство России