Суд Петербурга арестовал экс-сотрудницу ФНС Роменскую по делу о взятках

Подозреваемая останется под стражей до 24 июня.

В среду, 26 апреля, Октябрьский суд Петербурга арестовал экс-сотрудницу УФНС, а ныне предпринимателя, Ольгу Роменскую. Ее обвиняют в посредничестве в особо крупном взяточничестве. Об этом пишет объединённая пресс-служба судов города.

Подозреваемая останется под стражей до 24 июня. Следствие считает, что в прошлом году она предложила бенефициару фирмы "СУ Эдельвейс" каждый месяц передавать ей по 120 тысяч рублей, а затем — и по 1,3 млн рублей. Эту схему она согласовала с несколькими налоговиками. Предполагалось, что средства поступят должностным лицам налоговых органов, а фирма избавит себя от проверок.

За несколько месяцев со счёта "СУ Эдельвейс" на счета подконтрольной экс-сотруднице УФНС петербургской компании "Сателлит Комплаенс Консалтинг" поступило 9,4 млн рублей.

Ранее депутату ЗакСа Петербурга Елене Раховой предъявили обвинения в мошенничестве. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Фото: Piter.tv