Депутату ЗакСа Петербурга Елене Раховой предъявили обвинения в мошенничестве

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

В Петербурге следователи предъявили обвинение депутата ЗакСа от фракции "Единая Россия" Елена Раховой по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Об этом 26 апреля пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

Директору школы №619 в Калининском районе предъявлены такие же обвинения. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Следствие считает, что с 2011 года в школе фиктивно трудоустраивали родственников или близких знакомых сотрудников образовательного учреждения. Ущерб для бюджета составил 28 млн. По этой схеме у следствия возникли вопросы к Раховой.

Добавим, что Рахова с 2004 по 2013 годы была профильным замглавы в Калининском районе и отвечала за социальные вопросы.

Напомним, что у директора петербургской школы № 619 Байковой проходят обыски. Чиновники заявили, что ждут информацию от городского управления Следственного комитета.

Ранее стало известно, что Петербургу не хватает молодых поваров.

Фото: сайт партии "Единая Россия"

