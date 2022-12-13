У директора петербургской школы № 619 Байковой проходят обыски

Чиновники заявили, что ждут информацию от городского управления Следственного комитета.

В Петербурге у директора школы № 619 на улице Черкасова Ирины Байковой проходят обыски. Об этом 25 апреля рассказали в пресс-службе районной администрации.

Чиновники заявили, что ждут информацию от городского управления Следственного комитета. По их словам, учебный процесс осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что Байкова возглавляет экспертную группу аттестационной комиссии городского комитета по образованию, а также является депутатом муниципального совета МО № 21 шестого созыва на непостоянной основе.

Ранее в Волосово при обыске у пожилой женщины изъяли арсенал оружия. Оперативники выяснили, что сын пенсионерки находится в тюрьме.

Фото: Piter.tv

