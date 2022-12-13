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У директора петербургской школы № 619 Байковой проходят обыски
Сегодня, 18:10
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У директора петербургской школы № 619 Байковой проходят обыски

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Чиновники заявили, что ждут информацию от городского управления Следственного комитета.

В Петербурге у директора школы № 619 на улице Черкасова Ирины Байковой проходят обыски. Об этом 25 апреля рассказали в пресс-службе районной администрации. 

Чиновники заявили, что ждут информацию от городского управления Следственного комитета. По их словам, учебный процесс осуществляется в штатном режиме. 

Напомним, что Байкова возглавляет экспертную группу аттестационной комиссии городского комитета по образованию, а также является депутатом муниципального совета МО № 21 шестого созыва на непостоянной основе.

Ранее в Волосово при обыске у пожилой женщины изъяли арсенал оружия. Оперативники выяснили, что сын пенсионерки находится в тюрьме.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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