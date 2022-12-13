У директора петербургской школы № 619 Байковой проходят обыски

В Петербурге у директора школы № 619 на улице Черкасова Ирины Байковой проходят обыски. Об этом 25 апреля рассказали в пресс-службе районной администрации.
Чиновники заявили, что ждут информацию от городского управления Следственного комитета. По их словам, учебный процесс осуществляется в штатном режиме.
Напомним, что Байкова возглавляет экспертную группу аттестационной комиссии городского комитета по образованию, а также является депутатом муниципального совета МО № 21 шестого созыва на непостоянной основе.
Ранее в Волосово при обыске у пожилой женщины изъяли арсенал оружия. Оперативники выяснили, что сын пенсионерки находится в тюрьме.
Фото: Piter.tv
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