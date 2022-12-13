В Волосово при обыске у пожилой женщины изъяли арсенал оружия

Оперативники выяснили, что сын пенсионерки находится в тюрьме.

В Волосовском районе Ленобласти сотрудники полиции провели обыски на дачном участке пенсионерки. Они нашли в ее сарае арсенал оружия. Об этом 22 апреля сообщили на портале "Мегаполис".

В строении на проспекте Вингиссара, 123, они нашли предмет, схожий с оружием, магазин к нему, два ствола от охотничьего ружья, приклад и четыре патрона.

Правоохранители выяснили, что оружие пригодно для стрельбы. Кроме того, они узнали, что сын пожилой женщины сейчас находится в тюрьме. Подозреваемая предположила, что это он спрятал патроны и ружья.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Приморском парке Победы 23 апреля пройдет благотворительный забег.

Фото: Piter.tv