  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском парке Победы 23 апреля пройдет благотворительный забег
Сегодня, 18:00
177
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском парке Победы 23 апреля пройдет благотворительный забег

0 0

В марафоне примут участие люди аутизмом, активные горожане, волонтеры АЗС "Газпромнефть", корпоративная команда "Зенита".

В воскресенье, 23 апреля, в Приморском парке Победы в Петербурге пройдет благотворительный "Забег тут рядом". Организаторами мероприятия стали "Зенит" и G-Drive. Жителей Северной столицы приглашают принять участие в гонке. Об этом сообщили в tg-канале сине-бело-голубых.

Ежегодное благотворительное мероприятие для помощи аутичным детям и взрослым начнется в 10:00. На стартовой линии встретятся люди аутизмом, активные горожане, волонтеры АЗС "Газпромнефть", корпоративная команда "Зенита", а также талисман футбольного клуба — синегривый лев. 

Километры, которые преодолеют участники символического соревнования, G-Drive конвертирует в литры топлива для перевозки аутичных детей и взрослых. 

ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: за порядком на матче "Зенит" – "Динамо" будут следить 800 росгвардейцев.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: забег тут рядом, зенит, приморский парк победы, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии