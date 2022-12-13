В Приморском парке Победы 23 апреля пройдет благотворительный забег

В марафоне примут участие люди аутизмом, активные горожане, волонтеры АЗС "Газпромнефть", корпоративная команда "Зенита".

В воскресенье, 23 апреля, в Приморском парке Победы в Петербурге пройдет благотворительный "Забег тут рядом". Организаторами мероприятия стали "Зенит" и G-Drive. Жителей Северной столицы приглашают принять участие в гонке. Об этом сообщили в tg-канале сине-бело-голубых.

Ежегодное благотворительное мероприятие для помощи аутичным детям и взрослым начнется в 10:00. На стартовой линии встретятся люди аутизмом, активные горожане, волонтеры АЗС "Газпромнефть", корпоративная команда "Зенита", а также талисман футбольного клуба — синегривый лев.

Километры, которые преодолеют участники символического соревнования, G-Drive конвертирует в литры топлива для перевозки аутичных детей и взрослых. ФК "Зенит"

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"