В Приморском парке Победы 23 апреля пройдет благотворительный забег

В воскресенье, 23 апреля, в Приморском парке Победы в Петербурге пройдет благотворительный "Забег тут рядом". Организаторами мероприятия стали "Зенит" и G-Drive. Жителей Северной столицы приглашают принять участие в гонке. Об этом сообщили в tg-канале сине-бело-голубых.
Ежегодное благотворительное мероприятие для помощи аутичным детям и взрослым начнется в 10:00. На стартовой линии встретятся люди аутизмом, активные горожане, волонтеры АЗС "Газпромнефть", корпоративная команда "Зенита", а также талисман футбольного клуба — синегривый лев.
Километры, которые преодолеют участники символического соревнования, G-Drive конвертирует в литры топлива для перевозки аутичных детей и взрослых.
ФК "Зенит"
Ранее на Piter.tv: за порядком на матче "Зенит" – "Динамо" будут следить 800 росгвардейцев.
Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"
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