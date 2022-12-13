За порядком на матче "Зенит" – "Динамо" будут следить 800 росгвардейцев

Игра начнется в 19:00.

Сегодня, 22 апреля, на стадионе "Газпром Арена" состоится матч чемпионата России по футболу с участием "Зенита" и "Динамо". За порядком будут следить сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обеспечивать порядок граждан вместе с полицейскими будут 800 росгвардейцев. С ними будут работать военнослужащие Росгвардии.

Встреча начнется в 19:00. За два часа до игры на стадионе откроется "Фан-Променад", на котором выступит певица Iowa.

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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"