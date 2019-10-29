Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

Россиян освободили от некоторых статей расхода.

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников. Взносы собственников, которые не являются членами товарищества, освобождаются от налогов на прибыль. Изменения действуют в России с 29 октября.

Теперь налоги не придется платить за приобретение, создание, содержание общего имущества, а также за текущий и капитальный ремонт объектов общего пользования в границах садоводства или огородничества. От выплат чиновники освободили граждан по статьям за услуги товарищества по управлению хозяйством.

Закон распространяется на правоотношения, заключенные позже 1 января 2019 года. Инициатива отменяет некоторые понятия в налоговом кодексе. Это касается "дачи", дачного дома", "дачного строительства" и т.д.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/CareerOneStop