Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников. Взносы собственников, которые не являются членами товарищества, освобождаются от налогов на прибыль. Изменения действуют в России с 29 октября.
Теперь налоги не придется платить за приобретение, создание, содержание общего имущества, а также за текущий и капитальный ремонт объектов общего пользования в границах садоводства или огородничества. От выплат чиновники освободили граждан по статьям за услуги товарищества по управлению хозяйством.
Закон распространяется на правоотношения, заключенные позже 1 января 2019 года. Инициатива отменяет некоторые понятия в налоговом кодексе. Это касается "дачи", дачного дома", "дачного строительства" и т.д.
Ранее Piter.tv писал о том, что ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/CareerOneStop
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