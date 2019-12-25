Юристы подчёркивают, что арифметические ошибки в декларациях допускаются ненамеренно.

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными. Об этом пишет газета "Ведомости".

Сообщается, что правительство РФ готовит поправки в Налоговый кодекс. По ним юрлицу или ИП можно будет выписать штраф при уплате налогов, даже если у плательщика не было злого умысла или нарушений. Достаточно будет просто допустить ошибку при арифметических расчётах. Сейчас налогоплательщику закон даёт пять дней на исправление подобных ошибок.

Юристы при этом подчёркивают, что арифметические ошибки в декларациях допускаются ненамеренно. Основная их причина — невнимательность сотрудника или его слабые профессиональные качества. Сознательное же искажение данных может повлечь административную или уголовную ответственность.

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