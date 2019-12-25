Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

По его словам, 2,2 миллиона компаний с ЕНВД в прошлом году заплатили налогов на 65 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил отмену единого налога на вменённый доход для индивидуальных предпринимателей в России, несмотря на его популярность. Глава кабмина дал пояснения на отчёте о работе правительства в Госдуме.

По его словам, ЕНВД был отменён в связи с потерями доходов региональных бюджетов.

Общая совокупная налоговая нагрузка средней компании, кто на ЕНВД работает, 0,8%. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он рассказал, что в 2019 году с данным налоговым режимом работало почти два миллиона компаний, работающих в розничной торговле, общественном питании, и прочих сферах — полный перечень приведён в Налоговом кодексе. Режим позволял предпринимателям и компаниям платить налог с фиксированной суммы — при этом реальный доход не важен.

По словам Мишустина, 2,2 миллиона компаний с ЕНВД в прошлом году заплатили налогов на 65 миллиардов рублей. При этом те предприятия, которые работали по упрощённой системе, заплатили 422 миллиарда.

Премьер добавил, что ЕНВД был введён только потому, что государство не могло получить полную информацию о работе компаний. При этом, подчеркнул Мишустин, сейчас предпринимателям и бизнесу доступно множество льготных налоговых режимов.

ЕНВД не применяется в мире практически нигде. Несколько африканских стран его оставили.

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