В это же время будет приниматься решение об условиях льготной ипотеки.

Правительство осенью примет решение по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчёта о работе кабмина перед Госдумой.

Он отметил, что сейчас довольно много россиян хотят участвовать в данной программе.

И мы осенью будем принимать финальное решение о продолжении. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, в это же время будет приниматься решение об условиях льготной ипотеки.

Ранее мы писали, что в России в июне вырос средний размер ипотеки на 1,3%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Средний размер ипотечного кредита увеличился до суммы в 2,49 миллиона рублей. В мае эта сумма составляла 2,46 миллиона после резкого падения рынка в первые два месяца весны.

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