Налоговики начали массовую проверку сдающих в аренду квартиры петербуржцев

От владельцев требуют подать декларацию не только на 2022 год, но и за 2020-2021 годы.

Собственники квартир в Петербурге, которые сдают жилье и не платят с этих доходов налоги, попали в поле зрения ФНС. От налоговой службы им начали приходить письма с требованием задекларировать заработанное. Несколько таких писем оказались в распоряжении "РБК-Петербург".

Сотрудники ФНС требуют собственников квартир лично прийти в инспекцию и дать пояснения касательно использования квартир, так как "инспекция имеет сведения, что помещение сдается в аренду". От владельцев требуют подать декларацию не только на 2022 год, но и за 2020-2021 годы.

Отмечается, что налоговики в первую очередь интересуются теми, у кого есть три и более квартиры. Информацию ФНС получает из разных источников, в том числе от УК и соседей.

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Фото: Piter.tv