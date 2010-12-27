Следующими в списке идут банковские карты.

Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России. Ими пользуются 89% населения страны и только 2% полностью от них отказались. Об том сообщили в РБК со ссылкой на исследование, проведенное "Левада-центром".

Чаще всего при себе жители страны носят купюры в 500 и 1000 рублей. На втором месте в рейтинге использования способов оплаты расположились банковские карты. Туда же эксперты относят зарплатные и пенсионные карты. С их помощью регулярно проводят операции 58% опрошенных. Бесконтактные способы оплаты чаще всего использует молодежь до 25 лет.

Только 15% пользуются бонусными программами банков, расплачиваются бонусами в кафе и магазинах. Около 13% респондентов пользуются бесконтактными платежами (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и т.д.). А 11% россиян переводят деньги по номеру мобильного телефона. Лишь 6% пользуются электронными кошельками.

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Фото: Piter.tv

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