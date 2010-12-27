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В Сосновой Поляне грабитель потерял свою банковскую карту
Сегодня, 10:01
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nastya960
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В Сосновой Поляне грабитель потерял свою банковскую карту

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Мужчина, угрожая ножом, вынес товары из магазина, но обронил именную карту.

В воскресенье, 26 августа, в полицию Красносельского района поступило сообщение об ограблении "Пятерочки". Об этом сообщает  АН "Оперативное прикрытие".

В полицию пришла директор магазина, распроложенного в Сосновой Поялне на улице Пионерстроя. Она рассказала, что около 15:00 преступник с ножом вынес товар и скрылся в неизвестном направлении. Мужчине на вид около 30-ти лет, на плечах был рюкзак.

На месте преступления была найдена именная банковская карта, которая принадлежит 8-летнему  петербуржцу, ранее судимому за разбой. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.

Ранее на Балтийском вокзале сладкоежка украл 100 порций мороженого.

Фото: pixabay.com

 

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Теги: вор , кража , магазин , пятерочка
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

    Сегодня 10:46

    8-летний гражданин, имеет именную банковскую карту и уже судим за разбой! Вот это ЭВОЛЮЦИЯ!!!!

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