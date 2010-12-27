В Сосновой Поляне грабитель потерял свою банковскую карту

Мужчина, угрожая ножом, вынес товары из магазина, но обронил именную карту.

В воскресенье, 26 августа, в полицию Красносельского района поступило сообщение об ограблении "Пятерочки". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В полицию пришла директор магазина, распроложенного в Сосновой Поялне на улице Пионерстроя. Она рассказала, что около 15:00 преступник с ножом вынес товар и скрылся в неизвестном направлении. Мужчине на вид около 30-ти лет, на плечах был рюкзак.

На месте преступления была найдена именная банковская карта, которая принадлежит 8-летнему петербуржцу, ранее судимому за разбой. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.

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