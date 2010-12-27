Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Балтийском вокзале сладкоежка украл 100 порций мороженого
Сегодня, 10:12
0
nastya960
156

На Балтийском вокзале сладкоежка украл 100 порций мороженого

0
 
 

42-летний мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

На Балтийском вокзале в одном из торговых павильонов 42-летний мужчина украл 4 коробки с мороженым. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Ранее в Санкт-Петербург–Балтийский линейный отдел МВД России на транспорте обратилась сотрудница одной торговой точки, так как у нее похитили коробки с мороженым. 

Сотрудники отдела поймали 42-летнего рецидевиста, который уже имеет судимость за аналогичные преступления. Выяснилось, что продавец отвллеклась на покупателя и забыла закрыть дверь в служебное помещение. Подозреваемый, изнывающий от жары, воспользовался моментом и вынес из магазина более 100 порций мороженого.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье "Кража". Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее Петербург вошел в топ-5 по России с самым вкусным мороженым.

Фото: pixabay.com

Все новости района
Теги: балтийский вокзал , вор , кража , мороженое
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5