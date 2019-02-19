Наледь на тротуарах Петербурга победили с помощью скрепера

Для борьбы с образовавшейся на тротуарах наледью начали использовать новые технологии. В нескольких районах Петербурга для очистки улиц применили скрепер.
Он представляет собой насадку, которая эффективно и быстро скалывает примерший к земле лед. Участок, который ручным трудом расчищают за 10 часов, скрепер убирает за 15 минут. Процесс работы осуществляется в три этап. Сначала с помощью насадки лед подцепляют и крошат. Затем с помощью ковша глыбы льда собирают в одном месте. После того, как работа окончена, лед вывозят с помощью спецтехники для дальнейшей утилизации.
Напомним, ранее Piter.tv писал, что в центре Петербурга расчистят 18 опасных кровель.
Видео, фото: Piter.tv
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