Наледь на тротуарах Петербурга победили с помощью скрепера

В связи с резкими перепадами температуры этой зимой на улицах Петербурга образовалось много наледи. Чтобы убрать ее быстрее, чем традиционным ручным трудом, в городе появился новый вид спецтехники.

Для борьбы с образовавшейся на тротуарах наледью начали использовать новые технологии. В нескольких районах Петербурга для очистки улиц применили скрепер.

Он представляет собой насадку, которая эффективно и быстро скалывает примерший к земле лед. Участок, который ручным трудом расчищают за 10 часов, скрепер убирает за 15 минут. Процесс работы осуществляется в три этап. Сначала с помощью насадки лед подцепляют и крошат. Затем с помощью ковша глыбы льда собирают в одном месте. После того, как работа окончена, лед вывозят с помощью спецтехники для дальнейшей утилизации.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в центре Петербурга расчистят 18 опасных кровель.

Видео, фото: Piter.tv