Наконец-то зима: в Ленобласти ждут похолодания до -17 градусов

Рабочая неделя начнется со снега и похолодания.

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЛО сообщает, что местами в регионе ожидается понижение температуры до -17.

Также жителям области стоит приготовиться к небольшому снегу, изморози и гололеду. В течение суток температура будет держаться от -1 до -6 градусов, ночью похолодает. Ветер будет восточный, юго-восточный днем и северный, северо-восточный ночью.

МЧС напоминает автолюбителям об осторожности на дорогах.

Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили об аномальной погоде в феврале.

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