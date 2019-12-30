Наконец-то зима: в Ленобласти ждут похолодания до -17 градусов

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЛО сообщает, что местами в регионе ожидается понижение температуры до -17.
Также жителям области стоит приготовиться к небольшому снегу, изморози и гололеду. В течение суток температура будет держаться от -1 до -6 градусов, ночью похолодает. Ветер будет восточный, юго-восточный днем и северный, северо-восточный ночью.
МЧС напоминает автолюбителям об осторожности на дорогах.
Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили об аномальной погоде в феврале.
Фото: pixabay.com
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