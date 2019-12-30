  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Наконец-то зима: в Ленобласти ждут похолодания до -17 градусов
Сегодня, 21:31
107
arteliseev

Наконец-то зима: в Ленобласти ждут похолодания до -17 градусов

0 0

Рабочая неделя начнется со снега и похолодания.

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЛО сообщает, что местами в регионе ожидается понижение температуры до -17.

Также жителям области стоит приготовиться к небольшому снегу, изморози и гололеду. В течение суток температура будет держаться от -1 до -6 градусов, ночью похолодает. Ветер будет восточный, юго-восточный днем и северный, северо-восточный ночью.

МЧС напоминает автолюбителям об осторожности на дорогах.

Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили об аномальной погоде в феврале.

Фото: pixabay.com

Теги: аномальная зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии