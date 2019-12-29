Инспекторы заповедника "Нижне - Свирский" борются с любителями зимней рыбалки

В акваторию заповедника добираются на лодке и аэроамфибиях.

В выходные инспекторы Государственного природного заповедника "Нижне - Свирский" боролись с нарушениями заповедного режима на акватории. Об этом рассказали в соцсетях.

Несмотря на погоду и смертельную опасность выхода на лед, любители зимней рыбалки продолжают рисковать своей жизнью. Там, где был толстый лед раньше теперь бурные потоки воды. Рыбаки добираются до места назначения при помощи аэроамфибий, а также пользуются услугами владельца железной лодочки.

Пойманным на месте преступления выписали штрафы в размере пяти тысяч рублей и попросили покинуть территорию заповедника. Удивительно, что ни у одного рыбака не было хотя бы одной рыбки. Стоит так же отметить, что мужчины пренебрегли какой-либо техникой безопасности: ни веревок, ни спасательных жилетов.

Ранее мы писали, что тюлень Крошик напомнил, что выходить на лед опасно.

Фото: "Вконтакте" / "Спасение тюленей 699-23-99".