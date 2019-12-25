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Накануне открылся X Петербургский международный форум здоровья
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Накануне открылся X Петербургский международный форум здоровья

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Любой желающий сможет посетить форум и познакомиться с тематическими экспозициями.

Накануне, 25 октября, в Петербурге стартовал  X Петербургский международный форум здоровья. Мероприятие проводят в КВЦ "Экспофорум". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Петербурга".

Любой желающий сможет посетить форум и познакомиться с тематическими экспозициями. Площадку разделили на три зоны. В университете здоровья горожане смогут посетить занятия, лектории, мастер-классы и презентации. В арт-пространстве участникам предлагают изучить художественные работы, посвященные медицине. На "территории здоровья" петербуржцы и гости города смогут посетить мобильный центр обследования.

Добавим, что этом году в форуме принимают участие представители ВОЗ, медики, бизнесмены и разработчики медицинского оборудования из разных стран. Главная тема форума - охрана здоровья в условиях вызовов, подобных пандемии. 

Ранее на Piter.tv: петербуржца уже второй раз отправили на принудительное лечение в тубдиспансер.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга

Теги: x петербургский международный форум здоровья, здоровье, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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