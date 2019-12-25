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Петербуржца уже второй раз отправили на принудительное лечение в тубдиспансер
Сегодня, 11:25
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Петербуржца уже второй раз отправили на принудительное лечение в тубдиспансер

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В первый раз мужчина сбежал. Во второй раз в больницу его доставили правоохранители.

Судебные приставы принудительно отправили  в больницу жителя Петербурга, который болеет туберкулезом и не хочет лечиться. Известно, что пациент в первый раз сбежал из тубдиспансера, поэтому во второй раз его госпитализировали правоохранители. Об этом сообщили пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

В суд обратилась прокуратура одного из районов. Представители ведомства доказали, что  39-летнему петербуржцу необходимо пройти восьмимесячное лечение в диспансере.

Сейчас мужчина находится в своей палате и уже не представляет опасности для горожан.

Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор Петербурга организовал повторную проверку воздуха из-за пожара в Металлострое.

Фото: Piter.tv

Теги: вернули в больницу, лечение от туберкулеза, полиция, сбежал из тубдиспансера
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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