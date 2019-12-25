Петербуржца уже второй раз отправили на принудительное лечение в тубдиспансер

В первый раз мужчина сбежал. Во второй раз в больницу его доставили правоохранители.

Судебные приставы принудительно отправили в больницу жителя Петербурга, который болеет туберкулезом и не хочет лечиться. Известно, что пациент в первый раз сбежал из тубдиспансера, поэтому во второй раз его госпитализировали правоохранители. Об этом сообщили пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

В суд обратилась прокуратура одного из районов. Представители ведомства доказали, что 39-летнему петербуржцу необходимо пройти восьмимесячное лечение в диспансере.

Сейчас мужчина находится в своей палате и уже не представляет опасности для горожан.

Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор Петербурга организовал повторную проверку воздуха из-за пожара в Металлострое.

Фото: Piter.tv