Найдено тело третьей погибшей женщины после прорыва дамбы на Беломорканале

Ранее ГУ МЧС обнаружили тела мужчины и женщины.

Найдено тело третьей погибшей женщины после прорыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. ранее в ГУ МЧС уточнили, что ранее обнаружили тела двух погибших - мужчины и женщины. Жертвы найдены около местного поселка Кочкома, который располагается в 11 километрах от места аварии. В настоящее время поисково-спасательные работы завершены.

В ходе обследования акватории Беломорско-Балтийского канала сотрудниками МЧС России было найдено тело женщины. Погибшую нашли на береговой линии за населенным пунктом Кочкома. пресс-служба ГУ МЧС по Карелии

Напомним, что утром 29 июля в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК. Эти конструкции были установлена на время проведения реконструкции деревянной плотины. Сейчас после произошедшего трое человек госпитализированы. В округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Путин поручил оценить целесообразность ряда проектов Севморпути.

Фото и видео: ГУ МЧС России