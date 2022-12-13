В Грузии нашли тело основательницы детского петербургского театра Ирины Слюсарь

Девушку унесло сильным течением, когда она пыталась спасти свою собаку из вод Чёрного моря.

Тело основательницы частного петербургского кукольного театра "Лось и светлячок" Ирины Слюсарь нашли в грузинском городе Кобулети. Поиски девушки велись несколько дней. Об этом сообщает радио Sputnik.

Напомним, что 22 февраля Слюсарь прогуливалась по берегу Чёрного моря вместе со подругой и собакой Гретой. Питомца захлестнуло волной и девушки бросилась спасать его. Однако Ирина не смогла выбраться: её унесло течением.

Ирина Слюсарь родилась в Минске, окончила Белорусскую государственную академию искусств. Вместе с Дарьей Никитиной она основала театр кукол "Лось и светлячок" в Северной столице. В 2022 году переехала в Грузию.

Фото: Telegram / Лось и светлячок