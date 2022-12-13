В Грузии нашли тело основательницы детского петербургского театра Ирины Слюсарь

Тело основательницы частного петербургского кукольного театра "Лось и светлячок" Ирины Слюсарь нашли в грузинском городе Кобулети. Поиски девушки велись несколько дней. Об этом сообщает радио Sputnik.
Напомним, что 22 февраля Слюсарь прогуливалась по берегу Чёрного моря вместе со подругой и собакой Гретой. Питомца захлестнуло волной и девушки бросилась спасать его. Однако Ирина не смогла выбраться: её унесло течением.
Ирина Слюсарь родилась в Минске, окончила Белорусскую государственную академию искусств. Вместе с Дарьей Никитиной она основала театр кукол "Лось и светлячок" в Северной столице. В 2022 году переехала в Грузию.
Фото: Telegram / Лось и светлячок
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