Найденные в Москве змеи переедут в Ленинградский зоопарк

В Ленинградский зоопарк переедут змеи из московского Центра реабилитации животных 6 октября. Они уже прошли ветеринарный осмотр, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы 4 октября.
Змеи были найдены во дворах и подъездах домов Москвы. Их хозяев установить не удалось, из-за чего животных поместили в центр.
Ранее на Piter.TV: Ленинградский зоопарк приглашает петербуржцев на День защиты животных.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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