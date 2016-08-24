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Найденные в Москве змеи переедут в Ленинградский зоопарк
Сегодня, 22:47
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Найденные в Москве змеи переедут в Ленинградский зоопарк

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Животные были обнаружены во дворах и подъездах домов столицы.

В Ленинградский зоопарк переедут змеи из московского Центра реабилитации животных 6 октября. Они уже прошли ветеринарный осмотр, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы 4 октября.

Змеи были найдены во дворах и подъездах домов Москвы. Их хозяев установить не удалось, из-за чего животных поместили в центр. 

Ранее на Piter.TV: Ленинградский зоопарк приглашает петербуржцев на День защиты животных.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: змеи, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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