Найдены помощники лжеброкеров, похитивших у трёх жителей Якутии более 20 млн рублей

Полиция в Иркутске установила личности подозреваемых.

Российские правоохранительные органы вычислили двух пособников лжеброкеров, похитивших у местных жителей из Якутии более 20 миллионов рублей. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы МВД. Полиция установила, что мошенники заманивали людей на инвестиционные платформы. Злоумышленники гарантировали последним высокую прибыль. В целях пополнения своих якобы инвестпортфелей преступники указывали доверившимся гражданам реквизиты банковских карт, открытых на третьих лиц. В результате потерпевшие лишались своих денег.

В свою очередь пособники приобретали подобные банковские и SIM-карты, данные которых затем передавали своим кураторам, а также вербовали для мошенников так называемых обнальщиков. пресс-служба МВД РФ

Наградой за данную противоправную деятельность была часть от похищенной суммы. Подозреваемые в криминальной схеме были задержаны в Иркутске. В момент поимки с собой у фигурантов расследования оперативники нашли более сотни банковских карт, 32 сотовых телефона и множество SIM-карт. Полиция считает, что подозреваемые могут быть замешаны в более чем 20 аферах в различных регионах страны. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Злоумышленники находятся под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа