Полиция поймала грабителей, вынесших три сейфа с деньгами из офиса на Петроградке

В ящиках было 2 миллиона рублей.

Полиция Петроградского района задержала двух подозреваемых в ограблении офиса на Малом проспекте П.С, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Изначально в исчезновении трех сейфов с деньгами, которое произошло в конце января, подозревали только одного человека, который умело вскрыл запертую входную дверь. Офис лишился 2 миллионов рублей, а в полиции возбудили уголовное дело о краже. Однако замешанными в преступлении оказались сразу двое мужчин 1978 и 1976 годов рождения.

Изъять похищенное стражи порядка пока не смогли, выясняются другие эпизоды преступной деятельности задержанных.

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