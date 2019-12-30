В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что в Финляндии нашли связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства. Расследование провел финский журналист Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен.
Журналист заявил, что в России наблюдается резкое снижение продаж майонеза. Ниемеляйнен объясняет это пропагандой здорового образа жизни и сменой правительства.
"Изменение состава правительства отвлекли внимание от проблем употребления майонеза в стране",
—отметил он.
Также Ниемеляйнен выяснил, что в некоторых регионах России майонез перестали покупать потому, что на него "просто нет денег".
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