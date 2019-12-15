Найдена самая дешевая квартира у метро в Петербурге

Она находится у недавно открывшейся станции метро.

Самую дешевую однокомнатную квартиру в Петербурге нашли у станции метро "Дунайская", её стоимость составляет 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство Kairos Real Estate.

Далее в списке расположились квартиры у станции метро "Проспект Ветеранов" (от 3,2 млн рублей), у метро "Рыбацкое" (3,3 млн рублей), "Улица Дыбенко" (3,5 миллиона) и "Гражданский проспект" с "Купчино" (3,6 миллиона).

Самые дорогие однокомнатные квартиры находятся у "Беговой" (40,1 млн рублей), "Спасской" (37 млн рублей).

Также в Центральном районе города есть самая дорогая комната площадью 20 квадратных метров, стоимость которой составляет 6,3 миллиона рублей.

.

В конце прошлого года в Петербурге на продажу выставили квартиру Пушкина.

Фото: Piter.TV