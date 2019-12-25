Хакеры нашли способ взломать любую модель iPhone

Для взлома используется эксплойт Checkm8, который обходит автоматическую блокировку гаджета после десяти неверных попыток ввода пароля.

Китайские хакеры нашли способ обхода защиты смартфонов и планшетов Apple. Для взлома используется встроенная уязвимость в процессорах устройств. Об этом сообщили на сайте агентства по кибербезопасности Digitpol.

Китайская команда разработчиков пояснила, что проблема связана с процессорами SEP (Secure Enclave Processor), которые применяются в смартфонах и планшетах для хранения конфиденциальной информации. На этих процессорах хранятся пароли, приватные данные, биометрия, данные для входа в разные сервисы.

Для взлома используется эксплойт Checkm8, который обходит автоматическую блокировку гаджета после десяти неверных попыток ввода пароля. Уязвимость позволяет получить доступ ко всей приватной информации пользователя с помощью многкратного подбора пароля.

Специалисты отметили, что взлому подвержены любые iPhone или iPad, базирующиеся на чипах А7-А11. В категорию риска входят смартфоны, начиная с iPhone 5s и заканчивая iPhone X. Но для обхода защиты злоумышленник должен получить физический доступ к устройству. Хакеры также отметили, что устранить данную уязвимость на программном уровне невозможно.

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