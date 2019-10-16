Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

С их помощью могут сканироваться личные данные.

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность. В таком случае не поможет даже сложный пароль, ведь на роутер можно установить вредительские программы, которые будут сканировать весь контент. Об этом сообщил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Хакеры с помощью этих вредоносных программ могут подменять контент, сайты, считывать пароли, логины, личные данные. Злоумышленники даже могут подменить стартовую страницу в браузере на сторонний сайт, при вводе информации на нем, все данные попадут к злоумышленникам.

Как отметил эксперт, понять, что ваши данные попали в сторонние руки, можно уже только после совершения преступления.

Ранее "Автокод" назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля.

Фото: pixabay