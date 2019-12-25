"Автокод" назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля

При покупке автомобиля на вторичном рынке часто покупатели натыкаются на хлам по собственной вине, считает эксперт.

При покупке автомобиля на вторичном рынке часто покупатели натыкаются на хлам по собственной вине. Эксперт avtocod.ru Александр Кульчицкий назвал четыре серьезных ошибки, которые могут привести к покупке проблемного автомобиля.

Первая ошибка – не проверили документы продавца. Текущий владелец и продавец должны быть одним лицом. Про проверке договора и ПТВ нужно внимательно сверять ФИО продавца. Если продавец замещает хозяина авто, то у него должна быть доверенность. Если таковой нет, авто может продавать мошенник.

Второй ошибкой может стать то, что покупатель не проверил историю машины. Продавцы очень часто стараются умолчать о тех или иных проблемах автомобиля, но по данным avtocod.ru, 60% отчетов с автоисторией показывают юридические или технические проблемы у машин.

Третья ошибка — осмотр автомобиля в плохую погоду или в тёмное время суток. При плохом освещении можно не увидеть швы от сварки , что может говорить о том, что машина была в ДТП или собрана из частей. В темноте не видны и прогнившие колесные арки, днище, пороги.

Четвертая ошибка – отказ от тест-драйва машины. Не опробовав машину, а полагаясь лишь на характеристики на бумаге, сложно понять, будет ли в ней комфортно и есть ли у авто технические неполадки. Если при отпущенном руле машину уводит вправо или влево, у нее, возможно, нарушено развал-схождение, или же в шинах разное давление, может и просто элементы рулевого управления имеют повреждения.

Названы способы определить реальный пробег автомобиля.

Фото: Piter.TV