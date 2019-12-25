В США ученые восстановили хрящи, которые не уступают натуральным по свойствам.

Найден способ восстановления хряща в суставах. Об этом заявили американские ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета. Они опубликовали результаты исследования в издании Nature Medicine. Специалисты представили общественности метод регенерации хрящевой подушки суставов, который позволяет получать хрящ с механическими свойствами. Они не уступают по эффективности натуральным.

В основе нового метода содержатся скелетные стволовые клетки, которые участвуют в образовании костей и хрящей, а также особых скелетных клеток. Способ основан на микропереломе, как и предыдущий, но имеет ряд преимуществ.

Для заживления повреждений хрящевой подушки обычно поверхность сустава подвергается воздействию, которое заставляет организм активировать рост новой ткани авторы исследования

Ученые задействовали в работе молекулы BMP2 (костный морфогенетический белок 2). Они заставляют организм формировать костную ткань после микроперелома. на полпути процесс фактора роста эндотелия сосудов блокировался при помощи молекулы. В результате ученые смогли создать хрящ, которые не уступает натуральному, так как состоит из таких же клеток.

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