Тяжёлое течение коронавируса заставляет организм вырабатывать большое число сигнальных молекул.

Учёные назвали причины повторного заражения коронавирусом. Результаты исследования специалистов Массачусетской больницы общего профиля в США опубликованы в журнале Cell.

Медики изучили селезенку и лимфатические узлы умерших с коронавирусом пациентов. Оказалось, что у них нет герминативных центров, которые необходимы для формирования устойчивого имунного ответа.

Тяжёлое течение коронавируса заставляет организм вырабатывать большое число сигнальных молекул — цитокина TNF. Они появляются в тех областях организма, на которых обычно создаются герминативные центры. Именно поэтому некоторые излечившиеся от коронавируса могут заболеть COVID-19 во второй раз.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 4 870 новых случаев заражения коронавирусом.

Видео: ВК/Владимир Сипягин